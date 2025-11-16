Elazığ'da Düğünde Tura Oyunu: Urganlarla Sırt Vurma Geleneği

Elazığ'da Yıldız ve Gözüböyük ailelerinin düğününde Malatya yöresine ait Tura oyunu oynandı; oyuncular elindeki urgan ve kendirle birbirlerinin sırtına vurdu.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:39
Elazığ'da Düğünde Tura Oyunu: Urganlarla Sırt Vurma Geleneği

Elazığ'da düğünde Malatya'nın Tura oyunu şaşırttı

Elazığ’da bir düğünde oynanan Malatya yöresine ait Tura oyunu görenleri hayrete düşürdü. Eline urgan ve kendir alan şahıslar birbirlerinin sırtına vurarak oyunu sürdürdü.

Elazığ’da dün gece Yıldız ve Gözüböyük ailelerinin çocukları dünya evine girdi. Düğün salonunda halay ve çiftetellinin ardından, davul zurna eşliğinde Tura oyunu sergilendi.

İlk başta ne olduğunu anlamayan vatandaşlar, bunun bir oyun olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Katılımcıların ilgiyle izlediği oyunda, birbirlerinin sırtına vuran oyuncular acıyı önemsemeden ritme uydu.

Oyun nasıl oynanıyor?

Oyunda önce iki grup karşılıklı olarak ayrılıyor. Karşı gruptan bir oyuncu, elindeki kendir ile diğer grubun bir üyesinin sırtına vurarak, davul ve zurnanın çaldığı hava eşliğinde oyun çizgisine kadar onu götürüyor. Dayak yiyen oyuncu oyun alanı dışına çıktığında, aynı gruptan başka bir oyuncu bu kez dayak atanın sırtına kendirle vurarak onu karşı grubun çizgisine kadar takip ediyor. Oyun, karşılıklı vurmalarla bu şekilde devam ediyor.

ELAZIĞ’DA BİR DÜĞÜNDE OYNANAN MALATYA YÖRESİNE AİT TURA OYUNU GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ. ELİNE...

ELAZIĞ’DA BİR DÜĞÜNDE OYNANAN MALATYA YÖRESİNE AİT TURA OYUNU GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ. ELİNE URGANLARI ALAN ŞAHISLAR BİRBİRİNİN SIRTINA VURDU

ELAZIĞ’DA BİR DÜĞÜNDE OYNANAN MALATYA YÖRESİNE AİT TURA OYUNU GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ. ELİNE...

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor
2
Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı
3
Dengbejlik Diyarbakır'da Gençlerin İlgisini Kaybediyor
4
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
5
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu
6
Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber
7
Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?