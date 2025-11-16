Elazığ'da Düğünde Tura Oyunu: Urganlarla Sırt Vurma Geleneği

Elazığ'da düğünde Malatya'nın Tura oyunu şaşırttı

Elazığ’da bir düğünde oynanan Malatya yöresine ait Tura oyunu görenleri hayrete düşürdü. Eline urgan ve kendir alan şahıslar birbirlerinin sırtına vurarak oyunu sürdürdü.

Elazığ’da dün gece Yıldız ve Gözüböyük ailelerinin çocukları dünya evine girdi. Düğün salonunda halay ve çiftetellinin ardından, davul zurna eşliğinde Tura oyunu sergilendi.

İlk başta ne olduğunu anlamayan vatandaşlar, bunun bir oyun olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Katılımcıların ilgiyle izlediği oyunda, birbirlerinin sırtına vuran oyuncular acıyı önemsemeden ritme uydu.

Oyun nasıl oynanıyor?

Oyunda önce iki grup karşılıklı olarak ayrılıyor. Karşı gruptan bir oyuncu, elindeki kendir ile diğer grubun bir üyesinin sırtına vurarak, davul ve zurnanın çaldığı hava eşliğinde oyun çizgisine kadar onu götürüyor. Dayak yiyen oyuncu oyun alanı dışına çıktığında, aynı gruptan başka bir oyuncu bu kez dayak atanın sırtına kendirle vurarak onu karşı grubun çizgisine kadar takip ediyor. Oyun, karşılıklı vurmalarla bu şekilde devam ediyor.

