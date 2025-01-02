Elazığ’da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 16 Yakalandı, 3 Gözaltı

Elazığ’da Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Elazığ'da yapilan operasyonla, yurda yasa dışı yollarla giren 16 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı zamanda, göçmen kaçakçılığı ile suçlanan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri yol uygulamasında durdurdukları 2 takside, 8 düzensiz göçmen buldu. Taksi şoförlerinin, göçmenleri Yenimahalle'deki bir adrese götürdüğünü tespit eden ekipler, hızlı bir müdahalede bulundu.

Göçmenlerin Durumu

Söz konusu adreste yapılan aramalarda, 8 düzensiz göçmenin daha yakalandığı bildirildi. Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri A.Y., M.D. ve K.S. olarak belirlenirken, bu kişilerin göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.