Elazığ’da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 16 Yakalandı, 3 Gözaltı

Elazığ’da Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu
Elazığ'da yapilan operasyonla, yurda yasa dışı yollarla giren 16 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı zamanda, göçmen kaçakçılığı ile suçlanan 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Operasyon Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri yol uygulamasında durdurdukları 2 takside, 8 düzensiz göçmen buldu. Taksi şoförlerinin, göçmenleri Yenimahalle'deki bir adrese götürdüğünü tespit eden ekipler, hızlı bir müdahalede bulundu.
Göçmenlerin Durumu
Söz konusu adreste yapılan aramalarda, 8 düzensiz göçmenin daha yakalandığı bildirildi. Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına Alınan Şüpheliler
Gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri A.Y., M.D. ve K.S. olarak belirlenirken, bu kişilerin göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.