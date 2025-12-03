Elazığ'da 'Engelsiz Fest' düzenlendi — 3 Aralık etkinliği

Elazığ Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Engelsiz Fest' düzenledi; mehteran ve özel çocuk gösterileri yer aldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:36
Elazığ Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen 'Engelsiz Fest', Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programın açılışı

Etkinlik İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından mehteran takımının gösterileri sahne aldı ve programa katılan özel çocuklar duygulu ve coşkulu sunumlar gerçekleştirdi.

Katılımcılar

Programa; Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, Eğitim Bir Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve özel bireyler katıldı.

