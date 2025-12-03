Elazığ'da 'Engelsiz Fest' düzenlendi — 3 Aralık etkinliği

Elazığ'da 'Engelsiz Fest' düzenlendi

Elazığ Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen 'Engelsiz Fest', Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programın açılışı

Etkinlik İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından mehteran takımının gösterileri sahne aldı ve programa katılan özel çocuklar duygulu ve coşkulu sunumlar gerçekleştirdi.

Katılımcılar

Programa; Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, Eğitim Bir Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve özel bireyler katıldı.

