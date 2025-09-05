Elazığ'da Filistin'e Destek: Küresel Sumud Filosu İçin Buluşma

El-Aksa Platformu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yaptı

El-Aksa Platformu tarafından düzenlenen program, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Vatandaşlar, İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile dayanışma için bir araya geldi.

El-Aksa Platformu dönem sözcüsü Osman Gür, Gazze'de süren insani krize dikkat çekti. Gür, Gazze'de 2 yıldır yaşanan durumun tahammül sınırlarını aştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

İnsanlar savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakılıyor. Bu vahşet ABD'nin koşulsuz desteğiyle sürerken her geçen gün ölümler kitlesel hale geliyor. Tüm dünyanın gözü önünde devam eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor. Şayet bu sessizlik kısa bir müddet daha devam edecek olursa tarihte eşine rastlanmamış toplu ölümler gerçekleşecektir.

Gür'ün açıklamalarının ardından katılımcılar, Filistin halkı için birlik ve dayanışma mesajları paylaştı. Program, toplu dua ile sonlandı.

Elazığ'da Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı. El-Aksa Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda vatandaşlar, İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile dayanışma için bir araya geldi.