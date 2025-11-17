Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 259 Şüpheli Yakalandı, 34 Tutuklama

Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu (9-16 Kasım 2025)

Elazığ Valiliği tarafından açıklanan haftalık verilerde, kent genelinde 216 asayiş olayı kaydedildi. Bu olaylara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda 259 şüpheli yakalandı ve 34 kişi tutuklandı.

Denetimler ve trafik verileri

Yapılan kontrollerde toplam 63 bin 563 şahıs ve 23 bin 861 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 459'una cezai işlem uygulanırken, 258 araç trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 47 adet trafik kazasında 82 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ele geçirilen malzemeler

Çalışmalar kapsamında ele geçirilenler şöyle bildirildi: 5 adet tabanca, 3 adet tüfek, 44 adet fişek/kartuş, 6 adet mühimmat, 6 adet kesici alet, 87,5 gram esrar, 16,6 gram kubar esrar, 5,54 gram metamfetamin, 530,7 gram bonzai, 0,5 gram kokain, 207 adet sentetik ecza ve ecstasy, 1,9 gram kannabinoit ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı. Ayrıca kaçak olarak 310 adet parfüm ile çalıntı olarak 1 adet otomobil, 21 adet oto lastiği ve 2 adet altın bilezik ele geçirildi.

