Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Elazığ'da Kar Yağışı Eğitimi Etkiledi

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının eğitim sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.

Vali Hatipoğlu'nun Açıklamaları

Hatipoğlu, öğrencilere yönelik olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sevgili öğrenciler, tüm çabamız sizin eğitim hayatınızın aksamasız olarak geçmesi için. Ancak yağışların akşama göre beklenenden daha fazla olduğunu gözlemledim. Sizleri seviyor ve değer veriyoruz, bu nedenle bugün itibarıyla 1 gün eğitime ara veriyoruz." Ayrıca, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.