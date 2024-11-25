DOLAR
34,55 -0,06%
EURO
36,2 -0,74%
ALTIN
2.964,82 1,37%
BITCOIN
3.385.991,68 -1,23%

Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Vali Hatipoğlu, öğrencilerin güvenliği için bu kararı aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 08:36
Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Elazığ'da Kar Yağışı Eğitimi Etkiledi

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının eğitim sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.

Vali Hatipoğlu'nun Açıklamaları

Hatipoğlu, öğrencilere yönelik olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sevgili öğrenciler, tüm çabamız sizin eğitim hayatınızın aksamasız olarak geçmesi için. Ancak yağışların akşama göre beklenenden daha fazla olduğunu gözlemledim. Sizleri seviyor ve değer veriyoruz, bu nedenle bugün itibarıyla 1 gün eğitime ara veriyoruz." Ayrıca, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de Anıldı
2
Kalkan-31 Operasyonunda 1298 Düzensiz Göçmen Yakalandı
3
Kara Yollarında Durum: Trafik Bilgileri ve Öneriler
4
Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
5
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi Operasyonunun Detaylarını Açıkladı
6
KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Brüksel'de Coşku ile Kutlandı
7
Anadolu ve Balkanlar Kadına Şiddete Hayır Dedi

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı