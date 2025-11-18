Elazığ'da Kayıp 75 Yaşındaki Şevki Kurnaz Yaralı Bulundu

Elazığ'da kayıp yaşlı adam yaralı bulundu

Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde dün kaybolan yaşlı adam, AFAD ekipleri tarafından yaralı halde ele geçirildi.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Alzheimer hastası Şevki Kurnaz, sabaha 04.00 sularında evden çıkarak geri dönmedi. Aile fertleri, yaşlı adamı bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. AFAD, UMKE, jandarma ve gönüllülerden oluşan 80 kişilik ekip kayıp şahsı bulmak için çalışma yürüttü.

Bulunduğu yer ve sağlık durumu

Yapılan sürün çalışmaları sonucu, yaşlı adam aynı mahalle içinde yapımı devam eden Mobilyacılar Sitesi bölgesindeki taşlık bir alanda AFAD ekipleri tarafından bulundu. Yaralı halde taşlık alandan çıkarılan Şevki Kurnaz, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

