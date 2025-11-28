Elazığ'da kış lastiği denetimi: 5 bin 856 lira ceza

Elazığ'da polis ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 lira para cezası kesildi.

Denetim ve cezai uygulama

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun 15 Kasım itibarıyla ülke genelinde başlaması üzerine uygulamaya geçti. Denetimlerde ekipler, araçların lastiklerini tek tek kontrol etti.

Uygulamanın 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edeceği belirtilirken, ekipler sürücülere bilgilendirici broşürler de dağıttı. Kurala uymayan sürücülere kesilen idari para cezası 5 bin 856 lira olarak kaydedildi.

Sürücü yorumu

Tır şoförü Hüseyin Akbaş, denetimlerin önemine dikkat çekerek, "Kar başlamadan hazırlığımızı yapmamız lazım. Polis ekiplerimiz de görevlerini yapıyorlar. Bizler de tır şoförleri olarak dikkat ediyoruz. En önemlisi can güvenliğidir. Biz de onun için dikkat ediyoruz. 15 Kasım gelmeden kış lastiğimizi takarak hazırlığımızı tamamladık" dedi.

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DENETİMLERDE KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ