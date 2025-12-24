Elazığ'da Polio Eradikasyon Programı: AFP Sürveyans Eğitimi ve Hastane Toplantıları

Elazığ'da Polio Eradikasyon Programı için AFP Sürveyans Eğitimi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Polio Eradikasyon Programı kapsamında AFP (Akut Flaks Paralizi) sürveyans çalışmalarının yerinde gözlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitim düzenlendi.

Eğitimin amacı ve katılımcılar

Eğitimi, Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar ve Bağışıklama Dairesi Başkanlığında görevli Dr. Orhan Alper Koyu verdi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi ve hastanelerde görev yapan sürveyans görevlileri eğitime katıldı.

Yerinde gözlem ve değerlendirme

Eğitim; AFP sürveyans çalışmalarının yerinde gözlemlenmesi, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi ve sahadaki performansın güçlendirilmesine odaklandı. Katılımcılara sürveyans süreçleri, vaka takibi ve raporlama ilkeleri hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Hastane ziyaretleri ve toplantılar

Eğitim sonrası Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ilgili branş hekimleriyle toplantılar düzenlendi. Toplantılarda sürveyans işleyişi, işbirliği ve vaka bildirim süreçleri ele alındı.

