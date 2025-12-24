DOLAR
Elazığ'da Polio Eradikasyon Programı: AFP Sürveyans Eğitimi ve Hastane Toplantıları

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Polio Eradikasyon Programı kapsamında AFP sürveyansını güçlendirmek için Dr. Orhan Alper Koyu tarafından eğitim düzenledi ve hastanelerde toplantılar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:43
Elazığ'da Polio Eradikasyon Programı: AFP Sürveyans Eğitimi ve Hastane Toplantıları

Elazığ'da Polio Eradikasyon Programı için AFP Sürveyans Eğitimi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Polio Eradikasyon Programı kapsamında AFP (Akut Flaks Paralizi) sürveyans çalışmalarının yerinde gözlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitim düzenlendi.

Eğitimin amacı ve katılımcılar

Eğitimi, Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar ve Bağışıklama Dairesi Başkanlığında görevli Dr. Orhan Alper Koyu verdi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi ve hastanelerde görev yapan sürveyans görevlileri eğitime katıldı.

Yerinde gözlem ve değerlendirme

Eğitim; AFP sürveyans çalışmalarının yerinde gözlemlenmesi, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi ve sahadaki performansın güçlendirilmesine odaklandı. Katılımcılara sürveyans süreçleri, vaka takibi ve raporlama ilkeleri hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Hastane ziyaretleri ve toplantılar

Eğitim sonrası Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ilgili branş hekimleriyle toplantılar düzenlendi. Toplantılarda sürveyans işleyişi, işbirliği ve vaka bildirim süreçleri ele alındı.

ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN POLİO ERADİKASYON PROGRAMI AFP (AKUT FLAKS PARALİZİ)...

ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN POLİO ERADİKASYON PROGRAMI AFP (AKUT FLAKS PARALİZİ) SÜRVEYANS ÇALIŞMALARININ YERİNDE GÖZLENMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA EĞİTİM DÜZENLENDİ

ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN POLİO ERADİKASYON PROGRAMI AFP (AKUT FLAKS PARALİZİ)...

