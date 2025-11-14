Elazığ'da Tır Devrildi — Elazığ-Diyarbakır Karayolu Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Elazığ-Diyarbakır karayolunda Maden ilçesinde tır devrildi; yaralanma yok, yol kapandı ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tır vinçle kaldırılarak trafik açıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 23:27
Elazığ'da Tır Devrildi — Elazığ-Diyarbakır Karayolu Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Elazığ'da Tır Devrildi — Elazığ-Diyarbakır Karayolu Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Maden ilçesinde yağış sonrası kaygan yolda kaza

Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada yaralanma olmadığı belirtildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tır, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı ve trafik yeniden ulaşıma açıldı.

ELAZIĞ-DİYARBAKIR KARAYOLUNDA TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU YOL TRAFİĞE KAPANIRKEN KİLOMETRELERCE ARAÇ...

ELAZIĞ-DİYARBAKIR KARAYOLUNDA TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU YOL TRAFİĞE KAPANIRKEN KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU.

ELAZIĞ-DİYARBAKIR KARAYOLUNDA TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU YOL TRAFİĞE KAPANIRKEN KİLOMETRELERCE ARAÇ...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkokul öğretmenine 465 yıl 9 ay hapis cezası
2
Kastamonu Cide'de Kasksız Motosiklet Kazası: Sürücü Başından Yaralandı
3
TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler
4
Elazığ'da 7 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Çankırı Ilgaz'da Kar Yağışı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
6
Muş’ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına İlgi Düşük Kaldı
7
Sahte bungalov çetesine dev operasyon: 37 gözaltı, 14 tutuklama

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı