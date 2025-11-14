Elazığ'da Tır Devrildi — Elazığ-Diyarbakır Karayolu Kilometrelerce Araç Kuyruğu
Maden ilçesinde yağış sonrası kaygan yolda kaza
Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Edinilen bilgiye göre, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada yaralanma olmadığı belirtildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tır, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı ve trafik yeniden ulaşıma açıldı.
