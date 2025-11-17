Elazığ'da Trafik Kazası: Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Elazığ'da halk otobüsü ve otomobil çarpıştı

Gazi Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda kaza

Elazığ'da meydana gelen kazada, Gazi Caddesi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde bir halk otobüsü ile bir otomobilin çarpıştığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 23 BC 068 plakalı halk otobüsü ile 23 FH 266 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

