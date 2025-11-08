Elazığ'da Trafik Kazası: Mehmet Güçlü Caddesi'nde 1 Çocuk Yaralandı

Elazığ'da Mehmet Güçlü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı; çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:26
Olayın Detayları

Elazığ'da merkez Mehmet Güçlü Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Çarpmanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müdahale ve İnceleme

Olayın ardından polis ekipleri kazayla ilgili sahada inceleme yaptı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

