Elazığ'da Trafik Kazası: Mehmet Güçlü Caddesi'nde 1 Çocuk Yaralandı
Olayın Detayları
Elazığ'da merkez Mehmet Güçlü Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Çarpmanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Müdahale ve İnceleme
Olayın ardından polis ekipleri kazayla ilgili sahada inceleme yaptı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
