Elazığ'da Trafik Kazası: Taksi ve Otomobil Çarpıştı, 6 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen kazada, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Güney Çevre Yolu Tadım Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.B. idaresindeki 23 T 0131 plakalı ticari taksi ile S.G.K. idaresindeki 23 AEC 857 plakalı otomobil çarpıştı.

Müdahale ve Soruşturma

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

