Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla sokak satıcılarına yönelik operasyon

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı ve belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 2.200 gram sentetik kannabinoid, 63,42 gram metamfetamin, 708,96 gram esrar, 493 sentetik ecza, 5,12 gram kokain, bir ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi yer aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı; 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kent genelinde devam eden uygulamalarda gözaltına alınan 156 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.