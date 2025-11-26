Elazığ'da Üzüm Rekoltesi Donla Yüzde 80 Düştü

Elazığ'da yaşanan don üzüm rekoltesini yaklaşık yüzde 80 düşürdü; üreticiler bağları çadırla koruyor, Hoşköy'den iç piyasa ve ihracat için gönderim sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:36
Yetiştiriciliği ve tadı ile öne çıkan Elazığ'da üzüm hasadı son aşamaya geldi. Üreticiler bağların üzerini çadırlarla kapatırken, bu yıl yaşanan don nedeniyle rekoltenin yaklaşık yüzde 80 azaldığı öğrenildi.

Türkiye'de üzüm yetiştiriciliğinde sayılı iller arasında yer alan Elazığ'da yaklaşık 120 bin dönüm üzüm bağı bulunuyor. Üzüm denince akla gelen Hoşköyde de bağbozumuyla birlikte yoğunluk başladı. Bölgede toplanan üzümler kasalara konulup kamyonlara yüklenerek anlaşmalı firmalar aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor; önce iç piyasaya, ardından ihraç ediliyor.

Bu yıl yaşanan don olayı birçok ürünü olduğu gibi üzümleri de vurdu. 100 dönümlük alanda yaklaşık 200 ton üzüm alan üreticiler, don nedeniyle bu sene 40 ton verim alırken, yüzde 80 oranında verim kaybı yaşadı.

Üreticinin Sözleri

Hoş köyünde üzümcülükle uğraştıklarını belirten üzüm yetiştiricisi Muhammet Sarıkamış, "Şuan hasadımız devam ediyor. Don maalesef bizim bölgemizi etkiledi. Her sene yüzde 100 ve yüzde 80 aldığımız ürünü bu sene yüzde 30’lara kadar düştü fakat kaliteden ödün vermedik. Kalitemiz bu sene daha farklı. Çok şükür Hoş köyünden 81 ile üzüm gidiyor. Onun yanında ihracat yapıyoruz. Geçen sene Romanya’ya çalıştık. Ondan önceki sene de üzümlerimizi Rusya’ya gönderdik. Üzümcülükte modernleşen tarıma bizde ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kalitemize de çok önem veriyoruz. Geçen sene 100 dönüme yakın bir alanda, ortalama 200 ton üzüm alırken bu sene, ortalama 40 tona kadar düştü. Don olayı çok kötü etkiledi. Buna bağlı olarak da dışarıdan gelen alıcılarımız, tonajdan kaynaklı ister istemez düştü. Her sene kalite daha da arttığı için bu senenin mahsulleri daha kaliteli. Bu sene istediğimiz fiyatları göremedik. Çünkü tonaj az, maliyet fazla. Geçen sene hızlı bir tüketim vardı. Fiyatlarımız geçen sene 45 liraydı, bu sene üzüm hasadının sonuna yaklaştığımızdan kaynaklı 50-55 lira bandındadır. Üzüm hasadı, biraz daha havalara bağlı. Biz önlemimizi alarak çadırlarımızı çektik. Havalar bu şekilde devam ederse, 15 gün daha üzüm hasadı yaparız".

Üreticiler hasadı korumak için çadır gibi önlemler aldı; havaların seyrine bağlı olarak kalan üzümler yaklaşık 15 gün daha toplanabilecek.

