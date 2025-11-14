Elazığ'da Yağışın Etkisiyle Kaygan Yolda Kamyonet Devrildi

Elazığ-Keban yolu 20. kilometresinde yağışlı, kaygan yolda 33 UD 404 plakalı kamyonet devrildi; kazada yaralanan olmadı, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:58
Elazığ'da Yağışın Etkisiyle Kaygan Yolda Kamyonet Devrildi

Elazığ'da yağışın etkisiyle kaygan yolda kamyonet devrildi

Kaza Elazığ-Keban yolu 20. kilometresinde gerçekleşti

Elazığ'da yağışla birlikte kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin devrildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Elazığ-Keban yolu 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrilen 33 UD 404 plakalı kamyonette yaralanan olmadığı ancak maddi hasar meydana geldi.

Kazaya ilişkin yetkililerden edinilen bilgiler doğrultusunda olay yerinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

ELAZIĞ-KEBAN YOLU 20. KİLOMETRESİNDE BİR PİCK-UP, KAYGANLAŞAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİN...

ELAZIĞ-KEBAN YOLU 20. KİLOMETRESİNDE BİR PİCK-UP, KAYGANLAŞAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİN KAYBEDİLMESİ SONUCU DEVRİLDİ. KAZADA YARALANAN OLMAZKEN ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

ELAZIĞ-KEBAN YOLU 20. KİLOMETRESİNDE BİR PİCK-UP, KAYGANLAŞAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİN...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
2
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
3
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
4
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
5
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı
6
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
7
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı