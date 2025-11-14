Elazığ'da yağışın etkisiyle kaygan yolda kamyonet devrildi
Kaza Elazığ-Keban yolu 20. kilometresinde gerçekleşti
Elazığ'da yağışla birlikte kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin devrildiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Elazığ-Keban yolu 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrilen 33 UD 404 plakalı kamyonette yaralanan olmadığı ancak maddi hasar meydana geldi.
Kazaya ilişkin yetkililerden edinilen bilgiler doğrultusunda olay yerinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
