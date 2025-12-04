Elazığ'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi Yer Yer 5 Metreye Düştü

Sabah saatlerinde etkili oldu

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Elazığ’ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Sisle birlikte sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin edilmektedir" denildi.

