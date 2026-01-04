DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.927.094,2 -1,05%

Elderesi'nde Sabah Namazı Buluşması: İlçe Müftüsü Yahya Ofşin Katıldı

Diyanet talimatıyla Elderesi Mahallesi Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasında İlçe Müftüsü Yahya Ofşin vaaz verdi, Kur'an tilaveti ve ikramla program sona erdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:32
Elderesi'nde Sabah Namazı Buluşması: İlçe Müftüsü Yahya Ofşin Katıldı

Elderesi'nde Sabah Namazı Buluşması: İlçe Müftüsü Yahya Ofşin Katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı talimatları doğrultusunda Elderesi Mahallesi Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşması, İlçe Müftüsü Yahya Ofşin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Program Akışı

Etkinlik, sabah namazı öncesinde cami imam hatibi Remzi Öz tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından kılınan sabah namazının ardından İlçe Müftüsü Yahya Ofşin tarafından vaaz ve irşat programı gerçekleştirildi.

Vurgu ve Kapanış

Programda yapılan dua ile birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. Sabah namazı buluşması, cemaatle birlikte yapılan ikramın ardından sona erdi.

Bu buluşma, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü talimatları kapsamında her hafta pazar günü farklı camilerde düzenlenen sabah namazı programlarının bir parçası olarak Aydın'ın Çine ilçesi Elderesi Mahallesi Camii'nde icra edildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENEN SABAH NAMAZI BULUŞMASI, ELDERESİ...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENEN SABAH NAMAZI BULUŞMASI, ELDERESİ MAHALLESİ CAMİİ’NDE İLÇE MÜFTÜSÜ YAHYA OFŞİN’İN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENEN SABAH NAMAZI BULUŞMASI, ELDERESİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski İnterteks Fuar Alanı Sosyal Yaşam Merkezi'ne Dönüşüyor
2
Milli Elektrikli Hızlı Tren 2026'da Raylara İniyor — 15 Set ve 577 Yolcu
3
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 2025’te 603 bin 23 ziyaretçiyle 4 milyon 136 bin 888’e ulaştı
4
Germencik’te Belediyenin WhatsApp İhbar Hattı Yaralı Şahine Umut Oldu
5
Şap Hastalığında Aşılama Hayati Öneme Sahip
6
Kocasinan'dan Glütensiz Destek: 2017'den Bu Yana 8.305 Çölyak Paketi
7
Kaymakam Sultan Doğru Germencik Devlet Hastanesi'nde İnceleme

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları