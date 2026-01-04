Elderesi'nde Sabah Namazı Buluşması: İlçe Müftüsü Yahya Ofşin Katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı talimatları doğrultusunda Elderesi Mahallesi Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşması, İlçe Müftüsü Yahya Ofşin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Program Akışı

Etkinlik, sabah namazı öncesinde cami imam hatibi Remzi Öz tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından kılınan sabah namazının ardından İlçe Müftüsü Yahya Ofşin tarafından vaaz ve irşat programı gerçekleştirildi.

Vurgu ve Kapanış

Programda yapılan dua ile birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. Sabah namazı buluşması, cemaatle birlikte yapılan ikramın ardından sona erdi.

Bu buluşma, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü talimatları kapsamında her hafta pazar günü farklı camilerde düzenlenen sabah namazı programlarının bir parçası olarak Aydın'ın Çine ilçesi Elderesi Mahallesi Camii'nde icra edildi.

