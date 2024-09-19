Elon Musk'ın X'i, Brezilya'daki Erişim Engelini Kısmi Olarak Aştı

Elon Musk'ın X Sosyal Medya Platformu, Brezilya'daki Erişim Engelini Kısmi Olarak Deliyor

ABD merkezli milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu, sunucularındaki erişim yöntemlerini yenileyerek Brezilya'daki yasağı kısmen aşmayı başardı. Brezilya, 20 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan bu platforma, ağustos ayının sonundan bu yana bir erişim yasağı getirmişti.

Brezilya'daki Erişim Sorunları

Brezilyalı uzmanların yaptığı incelemelere göre, X artık kullanıcılarını Cloudflare sunucuları üzerinden kendi sunucularına yönlendirmekte. CLM firmasında Latin Amerika Direktörü olan Pedro Diogenes, "Bu yeni hizmet, şirketin sunucularını koruyan dijital bir kalkan gibi çalışıyor," dedi. Diogenes, bu sistemin bir "ara sunucu" işlevi gördüğünü ve orijinal IP adreslerinin tanınmasını engellediğini vurguladı.

Mahkeme Kararları ve Yanıtlar

Brezilya'daki bazı X kullanıcıları, yeni yöntem sayesinde platforma yeniden erişim sağlayabildi. Ancak, Elon Musk henüz bu durum hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ulusal Telekomünikasyon Ajansı (Anatel) ise söz konusu erişim engeli üzerine durumu incelediklerini ve yasakla ilgili bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamındaki verilere erişim ve hesap engellemeleri talebinde bulunmuştu. Mahkeme, şirketin belirlenen sürede yasal temsilci atamaması nedeniyle 31 Ağustos'ta X'e erişim engeli koymuştu. Elon Musk, bu karara, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve siyasi nedenlerden dolayı yok ediliyor," ifadeleriyle tepki göstermişti.