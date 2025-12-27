DOLAR
Emek Mahallesi Yeniden Doğdu: Antakya'da Deprem Sonrası Modern Konutlar Işıl Işıl

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Emek Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarıyla deprem sonrası modern konutlarla yeniden inşa edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:54
Emek Mahallesi Yeniden Doğdu: Antakya'da Deprem Sonrası Modern Konutlar Işıl Işıl

Emek Mahallesi yeniden ışıl ışıl: Antakya'da modern konutlar yükseliyor

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan ve depremde yerle bir olan Emek Mahallesi, enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yürüttüğü çalışmalarla mahalleyi modern yapılarla doldurdu.

En büyük yıkımdan sonra yeni şehirleşme

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok yıkımın olduğu Hatay’da binlerce bina yıkıldı ve yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketinin en çok hasar gören ilçesi olan Antakya kent merkezi, deprem sonrası enkazın kaldırılmasıyla başlangıçta bomboş araziye dönmüştü.

Söz konusu alanda hızla harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, depremzede vatandaşların konutlarına kavuşmaları için yoğun çalışma yürüttü. Antakya kent merkezi, projelerle adeta yeniden inşa edildi.

Muhtarın sözleri: "Devletimizin gücü burada görüldü"

Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, mahalledeki dönüşümü Cumhuriyet Caddesi'nden anlattı: "Cumhuriyet Caddesi üzerindeyiz ve arkamda bulunan yerde Emek Mahallesi. Deprem olduktan sonra bu mahallede hiçbir şey kalmamıştı. Binalarımızın çoğu ağır hasarlı veya yıkılmıştı. Mahallemde de birçok can kaybı da oldu. Mahallemizde birçok yerde sadece ağaçlarımız kalmıştı. Depremden sonra mahallemiz enkazla doluydu ve sonra enkaz kaldırılmıştı. Enkazın kalkmasıyla bomboş araziye dönmüştü. Sadece sağlam kalan ağaçlarımızdı."

Sarı, devamında şunları söyledi: "Devletimizin gücünü burada görülmektedir. Evlerimizin ışıkları yanmaya başladı. Allah da en kısa zamanda mahalle sakinlerimizle birlikte oturmamızı nasip etsin. İnşallah böyle acılarda yaşamayız. Bu mahalleyi deprem dümdüz boş araziye çevirdi. Devletimizin gücü o kadar güzel ki burada yapılan işler anlatmakla bitmez. Sadece görmeleri gerekiyor. Emek Mahallesi’ne gelin bakın neler yapıldığını görün. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ederim. Depremden önce burası gecekondu ve harabe evler vardı, şimdi ise her şey yapıldı ve dört dörtlük oldu"

EMEK MAHALLESİ'NİN ÖNCEKİ HALİ

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

