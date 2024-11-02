Emekli Atlar, Yeni Nesil Binicilere İlham Oluyor

Tören ve Müsabaka Atları, Binicilik Sporuna Devam Ediyor

Kocaeli - Emekli olan 8 at, hem resmi törenlerde hem de binicilik müsabakalarında görev alarak Kocaeli'deki Atlı Spor Kulübü'nde binicilik sporuna hizmet ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'teki Atlı Spor Kulübü'nde, çocuklara at sevgisi kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen binicilik eğitimleri büyük ilgi görüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen bu eğitimler, "Atla Gel" sloganıyla ücretsiz olarak sunuluyor.

Çocukların Binicilik İle Tanışması

4-6 yaş grubundaki 20 bin çocuk, bu eğitim programları sayesinde binicilik sporuyla tanışmış durumda. Türkiye genelindeki çeşitli organizasyonlardan gelen 8 emekli at, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2,5 yıl önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne hibe edilmiştir.

Yeni yaşam alanında çocukların binicilik deneyimini artıran atlar, aileler ve çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Atların Önemi ve Eğitim Süreçleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Burcu Çolak, biniciliğin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Ayda 4 gün süren eğitimlerde, kulüpteki 44 at ile birlikte çocuklara güvenli bir ortamda eğitimler verilmektedir.

Çolak, "Kulüp bünyesindeki alan, hem büyük hem de küçük kapalı manej ile açık manejden oluşuyor. Günde 80'e yakın çocuğumuza eğitim verme kapasitemiz bulunuyor," açıklamasında bulundu.

Ailelerin Yerleşik Güveni

Aileler, çocukların eğitimlere katılımı sırasında başlangıçta tedirgin olsalar da, çocuklar bu süreçten keyif aldıkça kaygılarının azaldığını belirtiyorlar. Çolak, "Eğitimli atlarımız sayesinde aileler, çocuklarının güvenli bir ortamda eğitim alacaklarından emin oluyorlar. Çocukların atlarla teması, onların öz güven gelişimlerine büyük katkıda bulunuyor," dedi.

Ailelerin Deneyimleri

Bölgedeki anne ve babalar, çocuklarının binicilik eğitimlerinden memnun. Fatma Tokmak, çocuğunun eğitim sürecinin kolay olduğunu ve eğitimli atların bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Bayram Kantaş ise eğitimlerin eğlenceli geçtiğini ve çocuklarının bu süreçten keyif aldığını ifade etti.

Kendi bireysel deneyimleri üzerinden Türk kültüründeki atların önemine dikkat çeken Kantaş, "Eğitimli atlar sayesinde kendimizi daha güvende hissediyoruz," diyerek hislerini özetledi.

Ankara'da hem resmi törenlerde görev alan hem de binicilik müsabakalarına öncülük eden atlardan 8'i, emekliliklerinde de Kocaeli'deki Atlı Spor Kulübünde binicilik sporuna hizmet ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde "Atla Gel" sloganıyla ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikler ile biniciliğin yanı sıra at bakımının da öğretildiği eğitimlere katılan 4-6 yaş aralığındaki 20 bin çocuk binicilik sporuyla tanıştı.

Ankara'da hem resmi törenlerde görev alan hem de binicilik müsabakalarına öncülük eden atlardan 8'i, emekliliklerinde de Kocaeli'deki Atlı Spor Kulübünde binicilik sporuna hizmet ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde "Atla Gel" sloganıyla ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikler ile biniciliğin yanı sıra at bakımının da öğretildiği eğitimlere katılan 4-6 yaş aralığındaki 20 bin çocuk binicilik sporuyla tanıştı.