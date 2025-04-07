Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emeklilerin gözleri Temmuz zammına çevrildi. SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan gelen açıklamalar umutları yeşertiyor. Artan enflasyon karşısında emekli ve çalışan kesim, yaşam standartlarını korumakta zorlanırken, Erdursun, emekli maaşlarının bu dönem içinde tarihi bir artışla 16.500 TL'ye ulaşabileceğini bildirdi.

Emekli Maaşlarının Temmuz Ayı Zam Oranı

Dünya Gazetesi yazarı Erdursun, hükümetin enflasyonla mücadele çabalarına rağmen emekli maaşlarının alım gücündeki azalmaya dikkat çekti. Temmuz ayında, en düşük emekli maaş zammının yüksek seviyelere ulaşabileceğine dair umut verici tahminlerde bulundu.

Enflasyonun Etkisi ve Maaşlardaki Erime

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı enflasyon oranları emekliler için endişe verici rakamlar ortaya koydu. Ocak ayında %5.03, Şubat’ta %2.27 ve Mart’ta %2.46 olarak açıklanan enflasyon, toplamda %10.06'lık bir artış göstererek zam oranlarının belirlenmesinde etkili oldu.

Erdursun, 2025 Ocak ayında yapılan %15.75’lik SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş artışının, sonraki aylardaki enflasyonla eridiğini belirtirken, bu durumun sabit gelirlilerin yaşam standartlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

2025 Yılı Maaş Artışları ve Beklentiler

SGK uzmanı Erdursun, emekli maaşları üzerindeki erimenin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon beklentileri ile birleştirilmesinin, topyekün %15-16 seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Memurlar için bu kaybın %12-13 civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Gözler Temmuz Zamlarında

Erdursun, Temmuz ayı için yaptığı tahminlerde, “Temmuz ayında, emeklilerin alacakları yeni zam ve enflasyon farkları ile birlikte, en düşük emekli maaşının 16 bin 500 TL civarına ulaşmasını bekliyorum. Ancak, Ocak ayında 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı şu an itibariyle 13 bin 99 TL’ye düşmüş durumda” dedi.

Açlık ve Yoksulluk Sınırındaki Korkutucu Artış

2025 yılının Ocak ayında 22 bin 104 TL olan asgari ücretin alım gücünün %10 oranında azalarak 20 bin 11 TL'ye düştüğünü belirten Erdursun, açlık ve yoksulluk sınırındaki artışa da dikkat çekti. Mart ayında açlık sınırının 23 bin 615 TL, yoksulluk sınırının ise 76 bin 922 TL’ye yükselmesi, sabit gelirli vatandaşların yaşam mücadelesini zorlaştırdı.