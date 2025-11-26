Emet'te 45 Umreci Dualarla Kutsal Yolculuğa Uğurlandı

Uğurlama Töreni Çavuşoğlu Camii Önünde Gerçekleşti

Kütahya'nın Emet ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye gidecek olan 45 kişilik umre grubu, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Merkez Akpınar Camii İmam Hatibi Mustafa Şimşek öncülüğünde gerçekleştirilecek umre ziyareti için İlçe Müftülüğü tarafından Çavuşoğlu Camii önünde bir uğurlama töreni düzenlendi.

Tören, manevi bir atmosferde gerçekleşti; umreciler ve yakınları heyecan ve duygularını bir arada paylaştı.

Program kapsamında İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından yapılan dua ile umreciler kutsal yolculuklarına uğurlandı. Dua sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, umrecilerin sağlıkla gidip huzur ve afiyet içinde ibadetlerini tamamlayıp dönmeleri temenni edildi.

