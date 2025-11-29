Emet’te sahipli kedi ve köpeklere mikroçip ve kuduz aşısı

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Günlüce köyünde sahipli kedi ve köpeklere mikroçip takıp kuduz aşısı uyguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:21
Günlüce köyünde kimliklendirme ve koruyucu aşılama

Kütahya’nın Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığının güçlendirilmesi ve güvenliğin artırılması amacıyla Günlüce köyünde sahipli kedi ve köpeklere uygulama gerçekleştirdi.

Müdürlük bünyesinde görevli veteriner hekimler tarafından yapılan uygulamada, hayvanların kayıt altına alınması için mikroçip takılırken aynı zamanda kuduz aşısı ile koruyucu aşılama yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hem hayvan sağlığının korunması hem de bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

