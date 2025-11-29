Emet’te sahipli kedi ve köpeklere mikroçip ve kuduz aşısı

Günlüce köyünde kimliklendirme ve koruyucu aşılama

Kütahya’nın Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığının güçlendirilmesi ve güvenliğin artırılması amacıyla Günlüce köyünde sahipli kedi ve köpeklere uygulama gerçekleştirdi.

Müdürlük bünyesinde görevli veteriner hekimler tarafından yapılan uygulamada, hayvanların kayıt altına alınması için mikroçip takılırken aynı zamanda kuduz aşısı ile koruyucu aşılama yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hem hayvan sağlığının korunması hem de bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

KÜTAHYA'NIN EMET İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HAYVAN SAĞLIĞININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA GÜNLÜCE KÖYÜNDE SAHİPLİ KEDİ VE KÖPEKLERE MİKROÇİP İLE KİMLİKLENDİRME VE KUDUZ AŞISI UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.