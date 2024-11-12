Emine Erdoğan COP29'da Genç İklim Gönüllüleriyle Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COP29 kapsamında düzenlenen Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde iklim gönüllüsü gençlerle bir araya geldi. Etkinlikte, medeniyetimizin köklerine ve doğanın korunmasına dair vurgu yaptı.

Emine Erdoğan, "Medeniyetimizin doğup yeşerdiği, bereketiyle tarihe geçmiş gönül coğrafyamızın eşsiz güzellikleri, böyle devam ederse yalnızca hatıralarımızda yaşayan birer masal olarak kalacak. Çocuklarımıza böyle karanlık ve ümitsiz bir gelecek miras bırakmayı kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası ve Umut Işığı

Etkinlikte, Türk dünyasından yükselen umudun önemi üzerinde duran Emine Erdoğan, "Geleceğe dair bütün senaryoların iyimserliğini kaybettiği bir dönemde, Türk dünyasından yakılan meşale, umutlarımızı tazeliyor." dedi.

İklim değişikliğinin sonuçlarına dikkat çeken Erdoğan, her yaz mevsiminin rekor sıcaklıklarla kaydedildiğini belirtti. Sorunun artık uzak değil, evlerimizde, sofralarımızda, soluduğumuz havada döndüğünü vurguladı.

Gençlerin Rolü ve Çevresel Sorumluluk

Emine Erdoğan, gençlerin çevreyi koruma çabalarının önemine de vurgu yaptı. "Bu yok oluşu tersine çevirecek dönüşümün öncüleri olacak yegane umudumuzsunuz." diyerek gençlerin bilinçli kararlar almasının gerekliliğine dikkat çekti.

Çevresel bilinç geliştiren gençlerin, Sıfır Atık Projesi kapsamında sağladıkları katkılara da değinen Erdoğan, bu projenin gücünü gençlerden aldığını belirtti.

İyi Niyet Beyanı ve Uluslararası Destek

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile imzalanan Küresel İyi Niyet Beyanı'na dikkat çekerek, "Bugün beyanımıza 40'dan fazla devlet başkanı eşi ve uluslararası temsilci imzasıyla destek verdi." açıklamasında bulundu.

Etkinlik sonunda gençlerin kalkınmasına yönelik bir strateji belgesinin imzalandığı belirtilirken, Türkiye adına imzayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum attı.

İklim İçin Birliktelik ve Dayanışma

Programda iştirak edenler arasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı. Emine Erdoğan, COP29 boyunca sürdürülen çalışmalar ve dayanışma hakkında bilgiler vererek, daha adil ve yaşanabilir bir dünya için çabaların süreceğini vurguladı.

Gençlerle gerçekleştirdiği buluşmanın ardından, Mihriban Aliyeva da Emine Erdoğan’a Sıfır Atık Projesi için teşekkürlerini iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Sıfır Atık" temalı ülke pavilyonu kuruldu. Ziyaretçiler, pavilyona ilgi gösterdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Sıfır Atık" temalı ülke pavilyonu kuruldu. Ziyaretçiler, pavilyona ilgi gösterdi.