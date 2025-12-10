DOLAR
Emine Erdoğan: Gazze’de soykırımı dünyaya taşıyan kahraman kadın gazeteciler

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’ndeki programda Gazze'deki soykırımı dünyaya duyuran kadın gazetecileri 'irfan ve cesaret timsali' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:54
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndaki programda vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda dün düzenlenen "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş Programı"na ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze’deki soykırımı dünyaya duyurmak için canlarını siper eden kahraman kadın gazeteciler, karanlığın içinden gerçeğin sesini çekip çıkaran irfan ve cesaret timsalleridir. Onların her kaydı, her sözü, her adımı, zulmün örttüğü perdeyi yırtan bir hakikat nefesidir. Bugün o nefesi diri tutmak, onların bıraktığı izleri geleceğe taşımak, insanlık adına üstlendiğimiz en asil sorumluluktur"

Emine Erdoğan paylaşımında, programdan görüntülerin bulunduğu bir videoya da yer verdi. Paylaşımın yapıldığı hesap NSosyal olarak belirtildi.

