Hasan Yıldız, Balıkesir Lokantacılar Odası Başkanlığına Aday

Balıkesir Lokantacılar Ve Benzerleri Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Hasan Yıldız ve Yönetim Kurulu üyeleri, 8 Ocak 2026 tarihinde yapılacak kongre öncesinde sektörel konuları ve adaylık kararını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Başkan Yıldız, odanın dört dönemdir sürdürdükleri çalışmalarına vurgu yaparak, beşinci dönem için yeniden yola çıktıklarını bildirdi.

Kongre ve adaylık

Yıldız, ekibine duyulan güvenden dolayı oda üyelerine teşekkür etti ve dörtdönemdir süregelen görevlerinin ardından 5. Dönem için aday olacaklarını belirtti. Toplantıda, kongrenin huzurlu ve adaysız bir atmosferde geçmesini hedeflediklerini ifade etti.

"Sektör mensuplarının Hizmet Alanıdır. Bu kuruma seçilen Başta Başkanı olmak üzere tüm organları oda üyelerimizin hizmetindedir. Bu herkes tarafından böyle bilinmeli. Esnaf kimdir: 6102 sayılı Türk ticaret kanuna göre tanımı ise İktisadi faaliyeti nakdi sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlayacak düzeyde bulunan işletmelerdir."

Coğrafi işaret çalışmaları

Yıldız, önceki dönemde yapılan başarıları hatırlatarak coğrafi işaret çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Önceki dönem; Balıkesir Höşmerim Tatlısı Coğrafi işaret tescil Belgesini odamız adına tescilletmiştik. Bu dönem de Balıkesir valimizin destekleriyle GMK proje sunarak coğrafi işaret başvurumuz Resmi coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bülteninde yayınlanmış Balıkesir Etli Çorba Odamızca Tescillenmiştir. Yakın zamanda Valiliğimizin öncülüğünde lansmanı gerçekleşecektir. Sayamadığımız birçok faaliyetimiz önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir"

Üye sayısı ve seçim takvimi

Başkan Yıldız, 5362 sayılı esnaf sanatkar meslek kuruluşları kanunu gereğince odaların seçimli genel kurullarını 2026 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarının sonuna kadar yapmak zorunda olduklarını hatırlattı. Oda üye sayısının 850 olduğunu, 2026 genel kurulunda 732 kişinin oy kullanacağını ve bayan üye sayısının 275 olduğunu belirtti.

Denetim ve güven mesajı

Gıda denetimleriyle ilgili soruya yanıt veren Yıldız, bazı illerdeki haberlerin esnafı zor durumda bıraktığını vurguladı ve Balıkesir halkına güvence verdi.

"Türkiye de büyükşehirlerde veya illerde bazı haberler nedeniyle bizim esnaflarımız sıkıntı yaşıyor. Bize atılan bir nevi iftira gibi. Tüm illerde sanki gıda üreticileri günah keçisi oldu. Balıkesir’de Gıda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim yapıyor, biz denetim istiyor ve denetime destek veriyoruz. Balıkesirli vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile hizmet satın alınabilirler. Kapımız her zaman denetime açık, Balıkesir güvenli bir şehir, Balıkesir halkı rahat olsun"

Sektörün öncelikli sorunları

40 yıllık sektörel tecrübesine atıfta bulunan Yıldız, esnafın başlıca sorunlarını ve çözüm taleplerini şöyle sıraladı:

"En büyük sıkıntımız çırak ve personel bulamamak. Bunun yanında hükümetimizden KDV düzenlemesi bekliyoruz. Tüm ürünlerimiz yüzde 1 ile giriyor, yüzde 10 ile çıkıyor. Esnaf için bu ciddi yüktür. Eşitlik olsun istiyoruz. Esnaf olarak lokantada su satılırsa yüzde 10, marketten alırsak yüzde 1, çay ocağında ise yüzde 0. Aynı marka aynı gramaj, KDV çıkışları farklı. Aradaki bu farklılık düzeltilmeli. Son yıllarda mahalli idarelerin hizmet sektörüne yönelik cafe, lokanta, aşevi adı altında işletme açtılar. Bu artık frenlemeli. Kentin lokasyonu en kıymetli yerlerinde en iyi konseptlerle büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri yeme içme yerleri kuruyor. Esnafın rekabet gücü yok. Bundan sonra yeni açılacak yerler bizim sabrımızı zorlar. Üye sorunlarından bir tanesi de banka POS komisyonlarının fazlalığı. yüzde 3’ün altında neredeyse POS komisyonu yok. 2024 yılında çalışma yaptık, bir esnaf arkadaşımızın 1 yılda posa ödediği işletme kirasından fazla çıktı"

Fiyat politikası ve maliyetler

Yıldız, vatandaşların yemek fiyatlarındaki şikayetlerine rağmen işletmelerin yüksek maliyetlere maruz kaldığını belirtti. Personel giderleri, kira, stopaj, SSK, vergi ve tazminat yüklerinin fiyatları etkilediğini vurguladı.

"Bizim işyerlerimizde bir personelin maaşı bir asgari ücretinde üzerinde. KDV oranları da yüksek, KDV oranlarında düşüş olursa bizlerde fiyatlarda gerileme yaparız. Biz mümkün olduğu kadar minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz"

