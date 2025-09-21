Emine Erdoğan New York'ta: 'Anadoludakiler' Sergisi ve Lider Eşleri Buluşması

Emine Erdoğan New York'ta lider eşleriyle temaslarda bulunacak

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında New York'a gelerek ülke liderlerinin eşleriyle bir dizi görüşme ve etkinliğe katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik edecek Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenecek sergi ve uluslararası yan etkinliklerde ev sahipliği yapacak.

BM yan etkinlikleri ve aile vurgusu

Programı çerçevesinde ilk görüşmesini Prof. Jeffrey Sachs ile yapacak olan Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinliğe katılacak. Etkinlikte, güçlü ailelerin toplum içi ve toplumlar arası dayanışma, sosyal uyum ve dayanıklı toplum inşasındaki rolü ön plana çıkarılacak.

"Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" sergisi

Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesi kapsamında Türkevi'nde düzenlenecek "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler Sergisi"ne ev sahipliği yapacak. Sergide Anadolu'nun zengin ürün çeşitliliği "toprağın bereketi", "mutfağın birikimi" ve "ellerin becerisi" başlıkları altında tanıtılacak.

Etkinlikte, Avrupa Birliği coğrafi işareti taşıyan seçkin Anadolu lezzetleri lider eşlerine ikram edilecek. Ayrıca doğal malzemelerle üretilen el sanatları ve zanaat eserleri sergilenirken, Anadolu mutfağının gıdayı saklamadan pişirmeye, dönüştürmeye ve paylaşmaya kadar uzanan geleneksel bilgeliği katılımcılara aktarılacak.

Çevre diplomasisi: "Sıfır Atık Mavi" sergisi

Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Sıfır Atık Mavi" sergisine katılacak. Sergiyle Türkiye'nin denizler, göller ve okyanusların korunmasına yönelik çalışmalarının uluslararası ölçekte tanıtılması ve çevre diplomasisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekecek

Erdoğan, Özbekistan'ın Dünya Sağlık Örgütü ve St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi ortaklığıyla BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıkları Olan Çocukların Hayatta Kalma İhtimallerini Artırma ve Acılarını Azaltma Amaçlı Küresel Hareket" başlıklı yan etkinliğe katılarak konuşma yapacak. Programda, hükümetlerin 2030 yılı hedefleri kapsamında çocukluk çağı kanserlerinde hayatta kalma oranlarının artırılmasına yönelik taahhütler ve girişimler ele alınacak.

Resepsiyonlar ve ikili görüşmeler

Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde Melania Trump'ın lider eşleri onuruna vereceği resepsiyona katılacak ve burada farklı lider eşleriyle temaslarda bulunacak. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği resmi akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını salondan dinleyecek ve program süresince bazı lider eşleri ile uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.