Emine Erdoğan ve Asıfa Butto Zerdari'den Eğitim ve Çevre Üzerine Önemli Görüşme

Toplantıda, başta çevre ve sağlık olmak üzere, kadınların ve kız çocuklarının eğitimi konularında çalışma alanlarının ele alındığı belirtildi. Erdoğan, iki ülke arasında ortak değerlerin etrafında şekillenen bu dostane buluşmanın, gelecekte daha güçlü işbirliklerine vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, Zerdari'ye nazik ev sahipliği ve içten misafirperverliği için teşekkür etti.