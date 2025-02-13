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Emine Erdoğan ve Asıfa Butto Zerdari'den Eğitim ve Çevre Üzerine Önemli Görüşme

Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı ile kadın eğitimi ve çevre konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:05
Emine Erdoğan ve Asıfa Butto Zerdari'den Eğitim ve Çevre Üzerine Önemli Görüşme

Emine Erdoğan, Pakistan'da Önemli Bir Buluşma Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin kızı Asıfa Butto Zerdari ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşme sonrası sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Pakistan Cumhurbaşkanı'nın değerli kızı Aseefa Bhutto Zardari ile verimli ve anlamlı bir sohbet gerçekleştirdik"

Toplantıda, başta çevre ve sağlık olmak üzere, kadınların ve kız çocuklarının eğitimi konularında çalışma alanlarının ele alındığı belirtildi. Erdoğan, iki ülke arasında ortak değerlerin etrafında şekillenen bu dostane buluşmanın, gelecekte daha güçlü işbirliklerine vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, Zerdari'ye nazik ev sahipliği ve içten misafirperverliği için teşekkür etti.

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