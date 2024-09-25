Emine Erdoğan ve BM Temsilcisi M'jid'in Çocuk Hakları Üzerine Görüşmesi

Emine Erdoğan'dan Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile önemli bir buluşma gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Görüşme, New York'taki Türkevi'nde yapıldı. Emine Erdoğan, M'jid'e Gönül Elçileri Projesi kapsamındaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. M'jid, bu projenin Türkiye genelinde yayılmasının önemine dikkat çekerek, çocukların ailelerine kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Çocukların Eğitimi ve Güvenliği Üzerine Değerlendirmeler

Najat Maalla M'jid, Emine Erdoğan'ın kız çocuklarının güçlendirilmesi için yürüttüğü projeleri takip ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin göçmenler konusundaki çabalarını takdirle karşıladığını belirtti. M'jid, Türkiye'nin çocukların ihtiyaçlarını karşılama konusundaki çabalarının kıymetli olduğunu ifade etti.

Gazze ve Lübnan'daki Durumun Tespiti

Görüşmede, son günlerde şiddet ve bombardımanlara maruz kalan Gazze ve Lübnan'daki çocukların durumu da gündeme geldi. Her iki taraf da barışın bir an önce sağlanmasının önemini vurguladı.

İmzalanan Beyan ve Ortak Projeler

Görüşmenin sonunda, M'jid Sıfır Atık İyi Niyet Beyanını imzaladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından bu buluşmanın önemini ve projelerinin detaylarını paylaşarak, barış çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi ile bir araya geldik. Geçmişten günümüze ülkemizdeki çocuk projelerini anlattım. Ortak temennimiz barışın sağlanmasıdır," dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid (solda) ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid (solda) ile görüştü.