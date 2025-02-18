Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti

Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Türkiye'nin kütüphane tarihini paylaştı ve dostluk mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:39
Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti. İki liderin eşleri, Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ettikten sonra, kütüphaneye yöneldiler.

Cihannüma Salonu'nu gezen Emine Erdoğan ve Zelenska, burada yer alan Ukrayna özel bölümündeki kitapları inceledi. Ziyaret sırasında Emine Erdoğan, Olena Zelenska’ya Mevlana’nın "Mesnevi" eserinin İngilizce baskısı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye" tanıtım kitabını hediye etti.

Ardından, Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni de ziyaret eden lider eşleri, çocuklarla bir araya gelerek okuma, resim ve boyama gibi etkinliklere katıldılar. Çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları gelincik desenli resimlerin bulunduğu keseleri ve ata tohumlarını lider eşlerine hediye etti.

Kütüphane ziyareti sonrası, Emine Erdoğan ve Zelenska, Devlet Konukevi'ne geçerek burada bir ikili görüşme gerçekleştirdiler.

Emine Erdoğan, kütüphane ziyaretlerine dair sosyal medya hesabından, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Olena Zelenska ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi ve Ukrayna Kitaplığını ziyaret ederek, ortak mirasa tanıklık ettik. Kitapların raflara sığmayan dostluğu, Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü bağın da bir yansıması. İki ülke arasındaki dostluğun, bu kitapların bilgeliği gibi nesiller boyu sürecek bir ışık olmasını temenni ediyorum. Barışın, kültürel dayanışmanın ve ortak değerlerin yaşatıldığı nice güzel günlerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ziyarette bulundu.

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