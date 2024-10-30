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Eminoğlu Kastamonu'da Ziyaretlerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kastamonu'da valilik ve parti ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:11
Eminoğlu Kastamonu'da Ziyaretlerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kastamonu'da

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kastamonu'da gerçekleştirdiği ziyaretlerle dikkat çekti. Eminoğlu, ilk olarak Kastamonu Valiliğini ziyaret ederek, Vali Meftun Dallı ile bir süre görüştü.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı Ziyareti

Daha sonra, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ziyaretinde bulunan Eminoğlu, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bu buluşmada, son 20 yıllık kazanımlara vurgu yaptı.

20 Yılda Elde Edilen Kazanımlar

Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Son 20 yılda büyük kazanımlar elde edildi. Bu kazanımların devamı için AK Parti teşkilatlarının varlığı çok kıymetli," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanının Ayasofya'nın açılışındaki sözlerinden yola çıkarak, Türkiye'nin güçlenmesi gerektiğini belirtti.

Spor ve Gençlik Alanında Çalışmalar

Kastamonu'da spor alanında yaşanan gelişmelere dikkat çeken Eminoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmaları güzel şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunda gençlerin ve sporun önemi çok büyük," şeklinde konuştu.

Son olarak, Kastamonu'daki çalışmaları yerinde görmek ve destek vermek için burada olduklarını ifade eden Eminoğlu, "Durmak yok, yola devam," dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti....

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti. Eminoğlu, burada konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti....

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti. Eminoğlu, burada konuşma yaptı.

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