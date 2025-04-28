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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Yeni Eğitim Atılımı: Dijital Eğitim Platformu Tanıtıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, ÖZGE Projesi kapsamında Eğitim Kitapları ve Dijital Eğitim Platformu'nu tanıttı, sektörde önemli bir gelişim hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 20:00
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Yeni Eğitim Atılımı: Dijital Eğitim Platformu Tanıtıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Eğitimde Yenilikçi Adım

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Özel Güvenlik Eğitimlerini Geliştirme ve Alan Branş Eğitimleri (ÖZGE) Projesi çerçevesinde hazırlanan "Eğitim Kitapları ve Dijital Eğitim Platformu"nun tanıtımını gerçekleştirdi.

Tanıtım Toplantısı Detayları

Tanıtım, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda yapıldı. EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, toplantıda konuşarak, son 20 yılda hizmet alanında kaydedilen önemli ilerlemelere dikkat çekti.

Çelik, eğitimin sektörün gelişiminde anahtar rol oynayacağına inandıklarını belirterek, İçişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen projenin bilimsel bir temele dayandığını vurguladı.

Proje Kapsamında Hazırlanan İçerikler

Toplantıda, projeye dair bilgiler veren Çelik, projenin kapsamında 8 kitap ve 35 içerik hazırlandığını iletti. "Amacımız sektörümüzün gelişimi için en doğru uygulamayı hayata geçirmektir," diyen Çelik, hazırlanan kitapların içeriklerinde polis başmüfettişleri ve alanında uzman kişilerin olduğu gibi sektör temsilcilerinin de yazar olarak yer aldığını açıkladı.

Geri Bildirim ve Gelecek Adımlar

Polis Başmüfettişi Uğur Demirci ise, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, özel güvenlik eğitimlerinin tamamen yeniden yapılandırıldığını ve sektörden alınacak geri bildirimin ardından ihtiyaç duyulan kitapların son halini alacağını belirtti.

Toplantıya Katılan İsimler

Tanıtım toplantısına, TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ve Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Şahan gibi sektör paydaşları katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Özel Güvenlik Eğitimlerini Geliştirme ve Alan Branş Eğitimleri...

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Özel Güvenlik Eğitimlerini Geliştirme ve Alan Branş Eğitimleri (ÖZGE) Projesi kapsamında hazırlanan Eğitim Kitapları ve Dijital Eğitim Platformunun tanıtımı yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Özel Güvenlik Eğitimlerini Geliştirme ve Alan Branş Eğitimleri...

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Özel Güvenlik Eğitimlerini Geliştirme ve Alan Branş Eğitimleri (ÖZGE) Projesi kapsamında hazırlanan Eğitim Kitapları ve Dijital Eğitim Platformunun tanıtımı yapıldı.

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