Endonezya, 2050'ye Kadar Net Sıfır Emisyon Hedefliyor

Endonezya'nın Fosil Yakıtlara Alternatif Enerji Planı

Endonezya, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hedefliyor. Devlet Başkanı Prabowo Subianto, bu planı G20 Liderler Zirvesi’nde duyurdu. Antara News’in haberine göre, zirvede Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi konularında ifade ettiği görüşlerde, Endonezya’nın doğal kaynaklar açısından zenginliğine dikkat çekti.

Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

Subianto, ülkenin jeotermal rezervlere sahip olduğunu vurgulayarak, üretilen biyodizelin fosil yakıtlara alternatif olabileceğini belirtti. Aktardığı bilgilere göre, güncel biyodizel üretimi, Endonezya’nın dizel enerji ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor.

Güneş Enerjisi ve Yenilenebilir Hedefler

Gelecekte bu enerji kaynağının, ülkenin tüm ihtiyaçlarını karşılamasını beklediklerini ifade eden Subianto, Endonezya’nın coğrafi konumunun güneş enerjisinden faydalanma açısından avantaj sağladığını aktardı. Ayrıca, önümüzdeki 15 yıl içerisinde tüm fosil enerji santrallerinin kapatılıp, 75 gigavattan fazla yenilenebilir enerji kaynağı inşa edilmesi planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.