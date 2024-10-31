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Endonezya'da Seçim Kalabalığına Dayanamayan Köprü Çöktü

Banda adalarında meydana gelen köprü çökmesi, 7 kişinin ölümüne ve birçok yaralanmaya neden oldu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 13:23
Endonezya'da Seçim Kalabalığına Dayanamayan Köprü Çöktü

Endonezya'da Köprü Faciası

Endonezya'nın Banda adalarında, yerel seçim kampanyası sırasında büyük bir trajedi meydana geldi. Eski bir köprünün kalabalığın ağırlığını taşıyamaması sonucu çökmesiyle 7 kişi hayatını kaybetti,> birçok kişi de yaralandı.

Olayın Sebepleri

Olay sırasında, Andi Munaswir adlı yerel bir yönetici adayının, destekçileri tarafından karşılanmak üzere deniz kenarında bulunan köprüye bir grup insan akın etti. Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, eski köprü beklenmedik bir şekilde yıkıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Köprü çökmesinden etkilenen yaralılar, hızla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

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