Endonezya'da Toprak Kayması: Cilacap'ta Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

Orta Java'nın Cilacap kentindeki 14 Kasım toprak kaymasında can kaybı 16'ya yükseldi; Banjarnegara'da 2 ölü, 27 kişi kayıp. Arama kurtarma sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:07
Cilacap'ta kurtarma çalışmaları sürüyor

Endonezya’nın Orta Java eyaletindeki Cilacap kentinde 14 Kasım’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Afet yönetim ajansı yetkilileri, Cibeunying köyünde meydana gelen olayda 12 evin toprak altında kaldığını; bazı kişilerin 3 ila 8 metre derinlikte gömüldüğünü bildirdi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve köyde en az 16 kişinin kayıp olduğunu aktardı.

Yerel arama ve kurtarma ajansı şefi M. Abdullah, kazı çalışmalarının iş makineleri ile sürdürüldüğünü açıkladı.

Banjarnegara'daki durum

Orta Java’da bulunan Banjarnegara köyünde cumartesi günü meydana gelen toprak kaymasında ise 2 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kayıp olarak bildirildi. Köyde 30 ev ile bazı tarım arazileri zarar gördü.

Yağış uyarısı

Endonezya Meteoroloji Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Eylül ayında başlayan muson yağmurlarının Nisan ayına kadar devam etmesinin beklendiği ve bunun aşırı yağış ile sel riskini artırdığı ifade edildi.

