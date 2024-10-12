Endonezya, Doğu Asya Zirvesi'nde Filistin'i Tanımaya Çağırdı

Endonezya'dan Filistin Devleti'ne Destek Çağrısı

Endonezya'nın Devlet Başkan Yardımcısı Maruf Amin, 19. Doğu Asya Zirvesi'nde Filistin Devleti'nin tanınması için diğer ülkelere çağrıda bulundu.

ASEAN Zirvesi'nde Önemli Mesaj

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) 44. ve 45. Zirvesi kapsamında gerçekleşen bu zirve, Laos'un başkenti Viyentiyan'da yapıldı. Amin, uluslararası hukukun uygulanmasında tarafsızlık vurgusu yaptı ve "Seçici davranılmamalı, aksi takdirde yeni çatışmalar doğabilir" dedi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Amin, konuşmasında Filistin sorununun çözümünde iki devletli yaklaşımın esas olmasına dikkat çekti ve Filistin halkının maruz kaldığı adaletsizliklere dikkat çekerek, "Çatışmaların Gazze ve Batı Şeria dışına yayılmasına izin verilecek mi?" diye sordu.

Zirveye Katılan Ülkeler

19. Doğu Asya Zirvesi'ne Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Kamboçya ve Myanmar ile birlikte Çin, ABD, Rusya, Japonya, Avustralya, Hindistan, Güney Kore ve Yeni Zelanda temsilcileri katıldı. Ancak bu ülkelerden ABD, Singapur, Myanmar, Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda henüz Filistin Devleti'ni tanımıyorlar.