Endonezya Hastanesi'nde İki Hasta Hayatını Kaybetti

Endonezya Hastanesi'nde Trajik Olay

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde felakete yol açtı. Hastanenin elektrik jeneratörünü tahrip eden İsrail güçleri, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören iki hastanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hastane Yönetiminin Açıklaması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, "İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği elektrik kesintisi sonucu hastanemizdeki iki hasta yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı. Bu durum, hastanenin yaşadığı acil elektrik ihtiyacının hayati önemini gözler önüne serdi.

Saldırının Detayları

Ayrıca, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi ile Beyt Lahiya'daki Endonezya Hastanesi'ne yönelik top atışıyla saldırılar düzenlediği belirtildi. Bu saldırılar, hastanelerin sağlık hizmetlerini sürdürebilme kapasitesini sınırlıyor.