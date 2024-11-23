Endonezya, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Kararını Destekledi

Endonezya, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından alınan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararını destekledi.

Cakarta'dan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı sosyal medya platformu X üzerinden, "UCM tarafından Binyamin Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması, Filistin'de insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları için adaletin sağlanması yolunda önemli bir adımdır," ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Endonezya'nın UCM'nin tutuklama kararı da dahil olmak üzere İsrail'in Filistin'de işlediği suçların hesabını vermesine yönelik tüm girişimlere destek verdiği vurgulandı. Kararın uluslararası hukuka uygun olarak yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu tutuklama kararının, İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuksuz işgalinin sona erdirilmesi ve iki devletli çözüm ilkelerine uygun olarak bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Kararı

UCM, 21 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" Binyamin Netanyahu ile Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, Netanyahu ve Gallant'ın açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma, savaş suçu ile cinayet, mahkum etme ve diğer insanlık dışı muameleleri içeren insanlığa karşı suçlar işlediğine dair makul şüphe bulunduğu belirtilmişti. Ayrıca, Netanyahu ve Gallant'ın bilinçli olarak sivil nüfusu hedef alan bir saldırının talimatını verdiklerine dair de makul şüphelerin bulunduğu ifade edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.