DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.402.070,21 0,64%

Endonezya, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Kararını Destekledi

Endonezya, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararını, Filistin'deki insanlık suçlarına karşı adaletin sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 14:29
Endonezya, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Kararını Destekledi

Endonezya, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından alınan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararını destekledi.

Cakarta'dan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı sosyal medya platformu X üzerinden, "UCM tarafından Binyamin Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması, Filistin'de insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları için adaletin sağlanması yolunda önemli bir adımdır," ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Endonezya'nın UCM'nin tutuklama kararı da dahil olmak üzere İsrail'in Filistin'de işlediği suçların hesabını vermesine yönelik tüm girişimlere destek verdiği vurgulandı. Kararın uluslararası hukuka uygun olarak yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu tutuklama kararının, İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuksuz işgalinin sona erdirilmesi ve iki devletli çözüm ilkelerine uygun olarak bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Kararı

UCM, 21 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" Binyamin Netanyahu ile Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, Netanyahu ve Gallant'ın açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma, savaş suçu ile cinayet, mahkum etme ve diğer insanlık dışı muameleleri içeren insanlığa karşı suçlar işlediğine dair makul şüphe bulunduğu belirtilmişti. Ayrıca, Netanyahu ve Gallant'ın bilinçli olarak sivil nüfusu hedef alan bir saldırının talimatını verdiklerine dair de makul şüphelerin bulunduğu ifade edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist Lobilerden Gelen Baskılara Direniyoruz
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Onur Günay'ın Cenaze Törenine Katıldı
3
Güney Kore, Sado Adası Anma Etkinliğine Katılmayacak
4
23 Kasım 2024: Bugünün Öne Çıkan Etkinlikleri ve Gelişmeleri
5
Muğla'da Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Başladı
6
Gazze Hastanesi Müdürü'nden Uluslararası Topluma Acil Müdahale Çağrısı
7
Filipinler'de Koalisyon Çatlağı Derinleşiyor: Sara Duterte'nin Şok Eden İddiası

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı