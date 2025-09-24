Endonezya Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye Standı Yoğun İlgi Görüyor

Yayın Tarihi: 24.09.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 18:16
İlk katılım, zengin yayın seçkisi ve kültürel diplomasi vurgusu

Endonezya'da 45'incisi düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'na ilk kez katılan Türkiye'nin ulusal standı, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği kaynaklarından edinilen bilgiye göre, fuar Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gerçekleştiriliyor ve 17 ülkeden 125 yayınevi ile telif hakları ajansının katıldığı, ayrıca 150 etkinliğin planlandığı bildirildi.

Fuarın açılışını yapan Endonezya Kültür Bakanı Fadli Zon, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'ın daveti üzerine Türkiye ulusal standını ziyaret ederek sergilenen eserleri inceledi.

Bakan Zon'u standta Büyükelçi Küçükcan, Cakarta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Dr. Cemal Şahin ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Abdulsamet Taş karşıladı. Zon, Türkiye'nin fuara katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek yayınevi ve telif hakları ajans temsilcilerine teşekkür etti.

Bakan Zon, Türkiye'deki yayın faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve fuara katılan yayınevleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan kitapları inceledi. Zon, sergilenen eserlerin kültürel diplomasiye katkılarını özellikle vurguladı.

Şair, yazar ve kitap koleksiyoneri kimliğiyle tanınan ve kendi adına kurduğu kütüphane ve müzesi bulunan Zon'a, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından Şiirin Sultanları, Mesnevi ve Türk Mutfağı kitaplarının İngilizce çevirileri takdim edildi.

TEDA (Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi) desteğiyle yabancı dillere çevrilmiş yüzlerce eser ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı prestij yayınlarının sergilendiği fuara, Bakanlık desteğiyle Türkiye'den 11 yayınevi ve 2 telif ajansı da katılarak muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

Endonezya'da 45'incisi düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'na ilk kez katılan Türkiye'nin ulusal standında yer alan kitaplar büyük ilgi çekiyor. Fuarın açılışını yapan Endonezya Kültür Bakanı Fadli Zon (sağ 2), Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'ın (sol 2) daveti üzerine Türkiye ulusal standını ziyaret ederek sergilenen eserleri inceledi.

