Endonezya, Yanardağ Patlamasında Tahliye Edilenlere Ek Yardım Gönderdi

Endonezya Hükümeti'nden Yardım Hamlesi

Endonezya hükümeti, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlaması sonucu evlerinden tahliye edilen binlerce kişiye ek insani yardım sağladı. Antara News'in haberine göre, Endonezya Sosyal İşler Bakanlığı, Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde meydana gelen volkanik hareketlilikten etkilenenlere yönelik yardımların üçüncü aşamasını duyurdu.

Yardım Malzemeleri ve Dağıtım

Açıklamaya göre, yanardağ patlaması nedeniyle yerlerinden olan binlerce kişinin konakladığı tahliye merkezlerine 15 çok amaçlı çadır, bin battaniye, bin aile kiti paketi, 600 rulo çadır, 800 hazır gıda paketi ve bin çocuk gıda paketi gönderildi. Bu yardımların toplam değeri yaklaşık 102 bin ABD doları olarak belirlendi.

Sağlık ve Eğitim Desteği

Tahliye edilenlerin sağlık kontrollerinin sağlanması için 10 sağlık çalışanının görevlendirildiği belirtilirken, ayrıca çocukların eğitimlerine devam edebileceği çadırların kurulduğu kaydedildi.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı Patlamaları

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın 4 Kasım'da gerçekleşen patlamasında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması üzerine bölgede en yüksek alarm durumu olan "4. seviye" alarmı vermişti. Ayrıca, tekrar patlama ihtimaline karşı 2 bin 600'den fazla aileye bölgeyi kalıcı tahliye etmeleri çağrısında bulunulmuştu.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, 9 Kasım'da yeniden kül püskürtmüş ve Pasifik Ateş Çemberi içinde yer alan Endonezya'da toplam 130 aktif yanardağ bulunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.