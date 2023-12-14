Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan yaz saati uygulamasına yönelik açıklama geldi

Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji ve madencilik alanlarında tam bağımsızlık, kaynak ve teknoloji zenginliği ve 2053 yılında karbon salınımını sıfırlama hedefi olduğunu belirtti. Bu amaçla yeni bir reform ve yatırım süreci başlattıklarını söyledi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamalarında yaz saati uygulamasına yönelik de sorulara cevapladı. Bakan Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca sürmesinin, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de sorun yaratmadığını belirtti. “İstanbul, Paris ve Berlin’de güneş aynı saatte doğuyor, ama bizde bunun bir mesele olmasını anlamıyorum” ifadelerini kullandı.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçeleri, Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı.

Genel Kurulda gerçekleştirilen bütçe konuşmasının ardından soru-cevap adımına geçildi. Bu noktada Bayraktar'a gelen yaz saati uygulamasına yönelik şu yanıt verildi:

"Yaz saati uygulamasıyla ilgili olarak şunu söyleyeyim: Türkiye'de 1940 yılında yaz saati uygulamasının Avrupa’yla aynı tarihlerde yapılmasına karar verilmiş. 1962-72 arasında Türkiye'de aralıklı olarak bugünkü gibi yaz saati uygulaması yapılmış. 78-84 arasında ise sürekli yaz saati uygulamasına geçilmiş. Yine, petrol krizinin doğurduğu -yani enerjiyi verimli kullanalım diye- 84 yılından sonra da Batı’yla daha uyumlu olabilmek için yaz saati uygulaması değiştirilmiş.

Şimdi, biz, 20 Kasım 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesiyle bir protokol kapsamında yaz saati uygulamasının enerji verimliliğine etkisini araştırmışız. Burada 11 kişilik bir akademisyen heyeti var. Bu heyetin içerisinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü uzmanları var, sosyologlar var, diğer teknik arkadaşlar var. Bu raporda çok çarpıcı bir ifade var, müsaadenizle onu çok kısa okumak istiyorum. Son kısmını söyleyeyim: Yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanması, enerji planlaması, iktisadi kazanç, sosyolojik ve psikolojik anlamda daha doğru olacaktır." dedi.

Bu bilgilerin hemen ardından sözlerine devam eden Bakan Bayraktar, açıklamasında,

"Dolayısıyla, bu rapora dayanarak… Yani siz nasıl faydası yok. diyorsunuz, onu siz söyleyebilirsiniz. Ama onun ötesinde şunu da ifade edeyim: Türkiye’de, İstanbul’da güneş saat 08.20’de ağarıyor, Paris’te saat 08.34’te, Berlin’de yine sekiz buçukta güneş ağarıyor; oralarda hiçbir problem olmuyor, bizde neden problem oluyor, anlamakta güçlük çekiyorum."

ifadelerine yer verdi.