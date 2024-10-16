Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Çin Ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Çin'de Temaslarda Bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, madencilik ve enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek amacıyla Çin'i ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde, Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bayraktar, Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua ile bir araya geldi.

Mutabakat Zaptı İmzalandı

Görüşme sonucunda, Türkiye ile Çin arasında "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. Bu anlaşma, her iki ülke arasında madencilik ve doğal kaynaklar alanındaki işbirliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, kritik mineraller alanında işbirliği fırsatlarının araştırılması ve madencilik teknolojilerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar teşvik edilecek.

Karşılıklı Enerji İşbirliği

Bakan Bayraktar, Türkiye ile Çin arasındaki enerji işbirliğinin güçlendiğini ve birçok Çinli şirketin Türkiye'de yatırımları olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında ihdas edilen bu işbirliğinin madencilik alanında önemli bir dönüm noktası olacağına inandığını ifade etti.

Kritik Madenlerde İşbirliği Vurgusu

Bayraktar, iklim değişikliği ile mücadelede, enerji dönüşümünün kritik madenlere dayandığını vurgulayarak, Çinli firmaların Türkiye'deki madencilik alanlarına yatırım yapmalarını teşvik etti. Türkiye'nin yeni keşfettiği nadir toprak elementi rezervini değerlendirmek için uygun iş ortakları aradıklarını söyledi.

Uluslararası İşbirlikleri

Konferans kapsamındaki oturumda, kritik minerallerin ulusal güvenlik ve ekonomik büyüme için önemli olduğunu belirten Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı'nın mücadelesinin 2040 yılına dek bu madenlere olan talebin %400 artacağı yönündeki raporunu aktardı. Ayrıca Zimbabve, Kongo ve Tacikistan'ın madencilik bakanlarıyla da yapılan görüşmelerde işbirliği olanaklarının ele alındığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti. Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bakan Bayraktar, konferansın marjında Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua (sol 2) ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti. Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bakan Bayraktar, konferansın marjında Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua (sol 2) ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti. Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bakan Bayraktar, konferansın marjında Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua (sol 2) ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti. Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bakan Bayraktar, konferansın marjında Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua (sol 2) ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti. Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bakan Bayraktar, konferansın marjında Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua (sol 2) ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti. Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bakan Bayraktar, konferansın marjında Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua (sol 2) ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti. Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bakan Bayraktar, konferansın marjında Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua (sol 2) ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti. Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bakan Bayraktar, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti. Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bakan Bayraktar, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti. Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bakan Bayraktar, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti. Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bakan Bayraktar, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti. Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Bakan Bayraktar, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile bir araya geldi.