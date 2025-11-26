Eray Karadeniz'den Gaziosmanpaşa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Eray Karadeniz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Su Kemeri Sosyal Tesisi'ndeki programda öğretmenleri kutladı; gençlik dönüşümüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:19
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda belediyenin eğitim birimlerinde görev yapan öğretmenleri ağırladı.

Program, Gaziosmanpaşa Belediyesi Su Kemeri Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş ile belediyenin eğitim, kültür, bilim, spor ve kadın sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler katıldı. Konuklar, Karadeniz ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sanat ve kutlama

Etkinlikte, Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi müzik grubu Frekans sahne alarak davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Başkan Vekili'nin mesajı

Karadeniz konuşmasında, Gaziosmanpaşa için önceliklerinin gençlik dönüşümü olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Bizim bir mottomuz vardı, şehirleri, kentsel dönüşüm ile yenileyebilirsiniz ama geleceklerini değiştiremezsiniz. Kentsel dönüşümü mutlaka yapacağız. Ama biz görev yaptığımız sürece Gaziosmanpaşa’da ilk hedefimiz gençlik dönüşümü olacak. Biz, gençlerimize yatırım yapacağız. Sporla, sanatla, bilimle, kültürle iç içe evlatlar yetiştireceğiz. Burada sizin varlığınız çok önemli. İnşallah, Gaziosmanpaşa’da çok güzel hizmetleri birlikte yaparız. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz"

