Erbaa'da sahte plaka operasyonu: 64 bin 799 TL ceza kesildi

Tokat-Erbaa'da Trafik Şube ekipleri sahte plakalı motosikleti yakaladı; Ü.Ç.Ş.'ye 64 bin 799 TL ceza, toplam cezalar 130 bin TL'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:48
Erbaa'da sahte plaka operasyonu: 64 bin 799 TL ceza kesildi

Erbaa'da sahte plaka operasyonu: 64 bin 799 TL ceza kesildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdikleri trafik denetiminde sahte plaka takılı bir motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede plakanın başka bir araca ait olduğu belirlendi.

Denetim ve sonuçları

İncelemede, başka bir motosiklete ait 19 TR 876 plakayı kendi motosikletine taktığı tespit edilen sürücü Ü.Ç.Ş.'ye 64 bin 799 TL idari para cezası uygulandı. Plaka sahteciliği tespit edilen motosiklet ile birlikte uygulamada toplam iki motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Uygulama kapsamında ekiplerin kontrol ettiği 50 motosiklet arasında, 2 motosiklet plakasız olduğu için trafikten men edildi ve 8 sürücü ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem gördü. Denetimlerde çeşitli kural ihlalleri nedeniyle kesilen cezaların toplamı ise 130 bin TL'ye ulaştı.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

TOKAT (İHA) - TOKAT'IN ERBAA İLÇESİNDE TRAFİK DENETİMİNDE SAHTE PLAKA TAKILI MOTOSİKLET...

TOKAT (İHA) - TOKAT'IN ERBAA İLÇESİNDE TRAFİK DENETİMİNDE SAHTE PLAKA TAKILI MOTOSİKLET YAKALANIRKEN, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜLER VE ÇEŞİTLİ İHLALLER NEDENİYLE TOPLAM 130 BİN TL CEZA KESİLDİ.

TOKAT (İHA) - TOKAT'IN ERBAA İLÇESİNDE TRAFİK DENETİMİNDE SAHTE PLAKA TAKILI MOTOSİKLET...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı — Kimlik Tespiti Sürüyor
2
Lüleburgazlı Muhtarlar Vali Uğur Turan'a Sıkıntılarını Aktardı
3
Zernek Barajı'na araç düştü: Van Gürpınar'da 3 kişi için arama-kurtarma
4
Mardin'de Huzur ve Güven Uygulamaları: 70 ekip, 205 personel
5
Batman İtfaiyesi 20 Metrelik Kuyuda Mahsur Kalan Horozu Kurtardı
6
Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti
7
Bilecik'te Kontrollü Yakma Yangını: Alevler Kontrolden Çıktı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı