Erbaa'da sahte plaka operasyonu: 64 bin 799 TL ceza kesildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdikleri trafik denetiminde sahte plaka takılı bir motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede plakanın başka bir araca ait olduğu belirlendi.

Denetim ve sonuçları

İncelemede, başka bir motosiklete ait 19 TR 876 plakayı kendi motosikletine taktığı tespit edilen sürücü Ü.Ç.Ş.'ye 64 bin 799 TL idari para cezası uygulandı. Plaka sahteciliği tespit edilen motosiklet ile birlikte uygulamada toplam iki motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Uygulama kapsamında ekiplerin kontrol ettiği 50 motosiklet arasında, 2 motosiklet plakasız olduğu için trafikten men edildi ve 8 sürücü ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem gördü. Denetimlerde çeşitli kural ihlalleri nedeniyle kesilen cezaların toplamı ise 130 bin TL'ye ulaştı.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

TOKAT (İHA) - TOKAT'IN ERBAA İLÇESİNDE TRAFİK DENETİMİNDE SAHTE PLAKA TAKILI MOTOSİKLET YAKALANIRKEN, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜLER VE ÇEŞİTLİ İHLALLER NEDENİYLE TOPLAM 130 BİN TL CEZA KESİLDİ.