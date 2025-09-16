Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Sefin Dizayi ile Görüştü

Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile ikili iş birliği ve bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:21
İkili iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile bir araya geldi.

Erbil Başkonsolosluğu’nun ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede ikili iş birliği ve bölgedeki güncel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin resmi açıklamada, tarafların ele aldığı konuların iş birliği çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi.

