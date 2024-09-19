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Erciyes Dağı'nda Kar Sevinci

Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı, kayak severler için yeni bir sezon habercisi oldu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:45
Erciyes Dağı'nda Kar Sevinci

Erciyes Dağı'nın Zirvesine Kar Yağdı

Türkiye'nin en bilinen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, yüksek kesimlerine sabah saatlerinde kar yağışı ile kavuştu. 3.917 metre yüksekliğindeki zirvede etkili olan kar, dağın 3.000 metreden yüksek alanlarını beyaz örtü ile kapladı.

Kayak Tutkunları İçin Yılın Gözde Anı

Kar yağışı, kayak tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı olurken, bu durum kayak sezonunun da açıldığına işaret ediyor. Kayak severlerin sabırsızlıkla beklediği an, sonunda gerçekleşti. Yerel Hava Koşulları

Öte yandan, şehir genelinde sabah saatlerinde yağmurlu bir hava etkili oldu. Ancak yüksek bölgelerdeki kar, Erciyes Dağı'nın cazibesini artırmakta.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

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