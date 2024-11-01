Erciyes Kayak Merkezi, London Snow Show'da Tanıtıldı

Kayseri’nin önemli kış turizm destinasyonlarından biri olan Erciyes, Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen London Snow Show Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamalarına göre, Erciyes AŞ, kış sporları tutkunlarını bir araya getiren bu fuarda Türkiye'yi temsil eden tek kayak merkezi olma özelliği taşımaktadır.

İşbirlikleri ve Deneyimler

Erciyes AŞ yetkilileri, fuar boyunca özel kayak turları sunan acente ve profesyoneller ile işbirliği görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Bu sayede, Erciyes'in sunduğu kış sporları olanaklarını daha geniş kitlelere ulaştırmak hedeflenmiştir.

Sanal Gerçeklik Deneyimi

Fuarda, Erciyes'in pistleri ve kayak merkezi olanakları hakkında bilgi vermek amacıyla sanal gerçeklik sunumu yapıldı. Ziyaretçiler bu sayede kayak deneyimini yaşama fırsatı buldu.

Yoğun İlgi ve Gelecek Planları

Erciyes standı, katılımcılardan büyük ilgi gördü; Türkiye’nin kış sporları ile ilgili sunduğu fırsatlar detaylı bir şekilde anlatıldı. Sonuç olarak, Erciyes, geçtiğimiz yıl düzenlenen acente çalışmalarının sayesinde bu yıl ilk kez İngiliz kayak severlerini ağırlamayı planlıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, İngiltere'de düzenlenen London Snow Show Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı. Fuarda Erciyes'in pistlerini tanıtmak amacıyla sanal gerçeklik sunumu kullanılarak ziyaretçilere kayak deneyimi yaşatıldı ve kayak merkezi imkanları detaylıca anlatıldı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, İngiltere'de düzenlenen London Snow Show Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı. Fuarda Erciyes'in pistlerini tanıtmak amacıyla sanal gerçeklik sunumu kullanılarak ziyaretçilere kayak deneyimi yaşatıldı ve kayak merkezi imkanları detaylıca anlatıldı.