DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.960,4 0,02%
BITCOIN
3.770.686,67 -0,16%

Uludağ’da 2026 Coşkusu: Gökyüzü Havai Fişeklerle Aydınlandı

Bursa'nın Uludağ'ında binlerce kişi, otel ve eğlence merkezlerindeki organizasyonlarla 2026'ya havai fişeklerle 'merhaba' dedi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:27
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:29
Uludağ’da 2026 Coşkusu: Gökyüzü Havai Fişeklerle Aydınlandı

Uludağ’da 2026 Coşkusu: Gökyüzü Havai Fişeklerle Aydınlandı

Bursa'nın gözde kış turizm merkezinde yılbaşı heyecanı dorukta

Uludağda yılbaşı coşkusu zirve yaptı. Binlerce vatandaş, eğlence merkezlerinde düzenlenen organizasyonlarla sevdikleriyle birlikte 2026 yılına 'merhaba' dedi.

Yeni yıl gecesinde Uludağ’daki otel ve eğlence merkezleri tamamen dolarken, yerli ve yabancı turistler müzik ve eğlence dolu anlar yaşadı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kutlamalarda DJ performansları ve sahne şovları büyük ilgi gördü.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise Uludağ semaları havai fişek gösterileriyle aydınlandı. Rengarenk görüntüler sunan gösteri, vatandaşlara görsel bir şölen yaşattı.

O anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken, gösteri sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

ULUDAĞ'DA 2026'YA COŞKULU MERHABA: GÖKYÜZÜ HAVAİ FİŞEKLERLE AYDINLANDI

ULUDAĞ'DA 2026'YA COŞKULU MERHABA: GÖKYÜZÜ HAVAİ FİŞEKLERLE AYDINLANDI

ULUDAĞ'DA 2026'YA COŞKULU MERHABA: GÖKYÜZÜ HAVAİ FİŞEKLERLE AYDINLANDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya'dan Yalova Şehidi Yasin Koçyiğit'in Ailesine Ziyaret
2
Siirt'te 2025'in Son Bebeği 2 Kilo 600 Gram Doğdu
3
Uludağ’da 2026 Coşkusu: Gökyüzü Havai Fişeklerle Aydınlandı
4
Gümüşhane'de Kayakçılar Şehir Merkezine Kayarak İndi
5
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Coşkusu Havadan Görüntülendi
6
Üsküdar Kız Kulesi'nde Yılbaşı Işık Şovu Büyüledi
7
Azerbaycan 2026'ya Coşkuyla Merhaba — Bakü Havai Fişeklerle Şenlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları