Erciyes’te Sarıkamış Şehitleri Anıldı — 111. Yıl

Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yılında Hacılar Belediyesi öncülüğünde Erciyes Hacılar Kapı’da düzenlenen anma programında şehitler dualarla yad edildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:56
Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yıl dönümü dolayısıyla, Hacılar Belediyesi organizasyonunda; Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Kaymakamlığı destekleriyle, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin katılımıyla Erciyes Hacılar Kapı’da anma programı düzenlendi.

Programa katılanlar

Programa; Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar İlçe Jandarma Komutanı Abdullah Yıldız, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmalar ve anma

İstiklal Marşı’nın okunması ve duaların edilmesinin ardından konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sarıkamış şehitlerinin aziz hatırasına sahip çıkmanın, vatana sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı. Başkan Özdoğan konuşmasında; "Bugün Sarıkamış şehitlerimizi anma yıl dönümünün 111. yılını idrak ediyoruz. Devlet erkânımız her yıl Sarıkamış’ta bu anma programlarını gerçekleştiriyor. Şehit derneklerimiz ve gazi yakınlarımız böyle bir programın ilçemizde de yapılmasını istediklerinde, bunu memnuniyetle karşıladık. Bugün burada gördüğümüz tablo, yaptığımız çalışmanın ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Vatandaşlarımızın bu programa sahip çıkması, şehitlerimizin hatırasına ve dolayısıyla vatana sahip çıkıldığının en somut göstergesidir" dedi.

Sarıkamış’ta 111 yıl önce "beyaz hüzün" olarak tarihe geçen o büyük fedakârlığı hatırlatan Başkan Özdoğan, şehitlerin vatan ve millet uğruna canlarını feda ettiklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü; "Şehitlerimiz, vatanımızda huzur ve güven içinde özgür bir şekilde yaşayabilelim diye şehadet şerbetini içtiler. Bizlere düşen görev; bu vatanı daha ileriye taşımak, devletimizin ve milletimizin daha güzel yarınlara ulaşmasına katkı sağlamaktır. Bu bilinci canlı tutmak, geçmişi doğru anlamak ve gelecek nesillere aktarmak adına bu tür anma programlarını yapmaya devam edeceğiz."

Başkan Özdoğan, anma programına destek veren tüm kurum, kuruluş ve katılımcılara teşekkür ederek, "Bu vatan dün güçlüydü, bugün daha güçlü, yarın ise inşallah çok daha güçlü olacaktır. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Rabbim onları cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.

Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da Sarıkamış’ta canlarını feda eden askerlerin büyük fedakârlığını hatırlatarak, onların bıraktığı mesajın vatan, millet ve bayrak bilincini diri tutmak olduğunu ifade etti. Cıngı, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın birlik ve beraberlik içinde güçlü bir Türkiye idealini yaşatmak anlamına geldiğini vurguladı.

Anma programı, dualar ve yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

